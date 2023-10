Armee beginnt am Montag Manöver Hoguk

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Armee hält ab Montag das Manöver Hoguk ab.Der Vereinigte Generalstab (JCS) kündigte am Freitag an, das Manöver Hoguk vom 16. bis 22. Oktober abzuhalten, um die militärische Bereitschaft aufrechtzuerhalten und die Fähigkeiten zur Durchführung gemeinsamer Operationen zu verbessern.Dabei handelt es sich um ein groß angelegtes Feldmanöver, das jedes Jahr in der zweiten Jahreshälfte stattfindet.Unter der Annahme verschiedener Bedrohungen, darunter solche durch Nordkoreas Atomwaffen, Raketen und Drohnen, würden praktische Übungen tags und nachts durchgeführt, hieß es.Auch ein Teil der US-Streitkräfte werde daran teilnehmen, damit die Interoperabilität verbessert werde, fügte der JCS hinzu.