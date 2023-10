Finanzminister Südkoreas und der USA führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choo Kyung-ho hat sich am Donnerstag (Ortszeit) in Marrakesch mit seiner US-Amtskollegin Janet Yellen getroffen, um bilaterale Angelegenheiten zu besprechen.Das teilte das südkoreanische Finanzministerium am Freitag mit.Laut dem Ministerium tauschten sich Choo und Yellen über die ungewisse globale Lage und deren möglichen Auswirkungen auf die Wirtschaft aus.Es wurde nicht bekannt, welche Themen konkret diskutiert wurden. Laut Informationen wurden die möglichen wirtschaftlichen Folgen des Kriegs zwischen Israel und der Hamas intensiv erörtert.Choo reiste in die marokkanische Stadt, um an der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank teilzunehmen. Auf dem diesjährigen Jahrestreffen wurde die instabile Lage im Nahen Osten aufgrund der jüngsten Geschehnisse intensiv erörtert.