Südkoreas KHNP unterzeichnet Konsortialvertrag für Beteiligung an AKW-Modernisierung in Rumänien

Photo : YONHAP News

Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) wird sich an einem Projekt zur Modernisierung eines Atomkraftwerks in Rumänien beteiligen.Das staatliche Energieunternehmen Südkoreas teilte mit, am Donnerstag ein Konsortialabkommen mit Kanadas Candu Energy Inc. und Italiens Ansaldo Nucleare S.p.A. unterzeichnet zu haben, um gemeinsam ein Projekt zur Sanierung des Reaktorblocks 1 des Kernkraftwerks Cernavodă durchzuführen.Das Projekt dient zur Verbesserung der Reaktoranlage für den Weiterbetrieb nach dem Ablauf der ursprünglichen Betriebsgenehmigung. Die gesamten Projektkosten werden sich voraussichtlich auf 2,5 Billionen Won (1,85 Milliarden Dollar) belaufen.KHNP wird in dem Konsortium die Bauarbeiten und den Bau weiterer Anlagen, darunter eines Lagers für atomare Abfälle, übernehmen.Das Unternehmen hatte im Juni einen 260 Milliarden Won (192 Millionen Dollar) schweren Auftrag für den Bau einer Anlage zur Tritium-Entfernung im AKW Cernavodă gewonnen.