﻿Vereinigungsministerium: Rückführung zahlreicher nordkoreanischer Flüchtlinge in China fand offenbar tatsächlich statt

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der südkoreanischen Regierung sind die Berichte über eine Rückführung zahlreicher nordkoreanischer Flüchtlinge aus China nach Nordkorea offenbar zutreffend.Das sagte der Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums Koo Byung-sam am Freitag bei einer regulären Pressekonferenz.Ihm zufolge vertrete die Regierung den Standpunkt, dass nordkoreanische Flüchtlinge unter keinen Umständen wider ihren Willen zurückgeführt werden sollten.Das Vereinigungsministerium habe das Problem gegenüber der chinesischen Seite klar und deutlich angesprochen und seinen Standpunkt unterstrichen, fügte er hinzu.Allerdings könne die Zahl der in China festgehaltenen nordkoreanischen Flüchtlinge noch nicht bestätigt werden.Die Organisation Justice for North Korea hatte am Mittwoch berichtet, dass China über 600 dort festgehaltene nordkoreanische Flüchtlinge am Montag zwangsweise nach Nordkorea zurückgeschickt habe.