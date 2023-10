Handelsorganisationen Südkoreas und Polens unterzeichnen vorläufige Einigung zum Wiederaufbau in Ukraine

Photo : YONHAP News

Handelsorganisationen Südkoreas und Polens haben eine vorläufige Einigung zur Zusammenarbeit für Wiederaufbauprojekte in der Ukraine unterzeichnet.Das teilte die südkoreanische Handelsorganisation Korea International Trade Association (KITA) am Freitag mit.Die Einigung sei am Donnerstag in Warschau von KITA und der polnischen Union der Unternehmer und Arbeitgeber (ZPP) unterzeichnet worden. Sie wollen demnach Informationen zu möglichen gemeinsamen Projekten für den Wiederaufbau in der Ukraine austauschen.Im letzten Monat hatte eine südkoreanische Delegation Kiew besucht und eine Beteiligung an Projekten für den Wiederaufbau angeboten. Das Volumen der anvisierten Aufträge soll 1.200 Billionen Won oder 890 Milliarden Dollar betragen.