Yoon zuversichtlich für Verbesserung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan

Photo : KBS News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol hat sich für die Verbesserung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan zuversichtlich gezeigt.Der präsidiale Sprecher Lee Do-woon sagte vor Journalisten, Yoon habe am heutigen Freitag im Präsidialamt in Seoul die Vorsitzenden des koreanisch-japanischen sowie japanisch-koreanischen Freundschaftsverbands, Yoo Heung-soo und Takeo Kawamura, empfangen. Dabei habe Yoon gesagt, dass beide Länder über ihre bisherige beste Zeit hinaus gemeinsam neue zukunftsträchtige Beziehungen gestalten könnten, sollten sie weiterhin zusammenarbeiten und Vertrauen aufbauen.Nach der Corona-Pandemie erhole sich der Personenverkehr zwischen beiden Ländern in rasantem Tempo. Die sei ein Beweis für den Wunsch der Völker beider Länder, die bilateralen Beziehungen wieder in Schwung zu bringen.Darüber hinaus habe der südkoreanische Staatschef dazu gratuliert, dass die beiden Verbände anlässlich des 25. Jubiläums der Kim Dae-jung und Obuchi-Erklärung erstmals seit fünf Jahren in Seoul zusammengekommen seien. In der Erklärung des damaligen südkoreanischen Präsidenten Kim Dae-jung und japanischen Premiers Keizo Obuchi wurde Reue Japans über die Vergangenheit zum Ausdruck gebracht. Auch enthält sie das Versprechen beider Länder für die Kooperation.