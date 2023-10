Kospi-Börse verliert rund ein Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Freitag mehr als ein Prozent verloren.Der Kospi verlor 0,95 Prozent auf 2.456,15 Zähler.Die Anleger hätten Gewinne mitgenommen, da sie wegen der hohen Inflation und einer geldpolitischen Straffung in den USA besorgt seien, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Es bestehe die Möglichkeit, dass der Kern-Verbraucherindex in den kommenden Monaten wieder zulege und es bestehe Ungewissheit über die Entwicklung der globalen Ölpreise wegen des Kriegs zwischen Israel und der Hamas. Auch Sorgen wegen einer langfristigen Politik der Fed für hohe Zinsen hätten den Finanzmarkt beeinflusst, sagte Park Sung-woo von DB Financial Investment gegenüber Yonhap.