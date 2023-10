﻿Außenministerium erwägt Maßnahmen wegen militärischer Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium will angesichts der Veröffentlichung von Waffengeschäften zwischen Nordkorea und Russland durch die USA weitere Maßnahmen erwägen.Ein Beamter des Außenministeriums teilte am Samstag mit, das Waffengeschäft zwischen Nordkorea und Russland stelle einen klaren Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar. Es bedrohe auf ernsthafte Weise Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel.Die Regierung verfolge die diesbezüglichen Entwicklungen in enger Kooperation mit den USA und achte auf die Ankündigung der USA vom Vortag, fügte er hinzu.Sollte der Waffenhandel zwischen den beiden Ländern tatsächlich zustande gekommen sein, verstieße er gegen die Resolution 1874 des UN-Sicherheitsrates. Sie verbietet jeglichen Waffenhandel mit Nordkorea.Zuvor hatte John Kirby, der Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrats, am Freitag (Ortszeit) erklärt, dass Nordkorea im September militärische Ausrüstung und Munition nach Russland geschickt habe. Es bestehe außerdem die Möglichkeit, dass Russland Nordkorea mit Gütern beliefert habe.