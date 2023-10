PPP will trotz Wahlniederlage an Vorsitzendem festhalten

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) will trotz einer Wahlniederlage an ihrem Vorsitzenden Kim Gi-hyeon festhalten.Letzte Woche hatte der PPP-Kandidat Kim Tae-woo im Seouler Bezirk Gangseo die Wahl zum Bezirksvorsitzenden verloren. Die Abstimmung galt als Stimmungsbarometer für die Parlamentswahlen im kommenden Jahr.Die PPP beschloss am Sonntag in einer mehrstündigen Sitzung ihrer Abgeordneten, dass Kim als Vorsitzender weitermachen soll. Zuvor hatte Fraktionschef Yun Jae-ok gesagt, dass die Partei die öffentliche Stimmung respektieren und rasch Änderungen und Reformen mit dem Vorsitzenden Kim im Zentrum einleiten wolle.Die Partei will demnach einen Reformausschuss einsetzen. Auch ein Planungsteam für die Parlamentswahlen und einen Ausschuss für die Suche nach politischen Talenten soll es geben.