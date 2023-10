Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für nordkoreanische Nuklearfrage beraten sich in Jakarta

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für die nordkoreanische Nuklearfrage wollen diese Woche in der indonesischen Hauptstadt Jakarta zu Beratungen zusammenkommen.Im Mittelpunkt der Gespräche sollen Nordkoreas Drohungen und die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland stehen.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums wird der Nuklear-Gesandte Kim Gunn seinen US-amerikanischen Amtskollegen Sung Kim und den neuen japanischen Chefunterhändler Hiroyuki Namazu am Montag und Dienstag zu Beratungen treffen. Es wird das erste Treffen in diesem Format seit drei Monaten sein.Das Weiße Haus hatte am vergangenen Freitag berichtet, dass Nordkorea militärische Ausrüstung und Munition nach Russland geliefert haben könnte.Aufgrund der Anzeichen für eine engere militärische Zusammenarbeit Pjöngjangs und Moskaus und der Verankerung der Politik zu den Atomstreitkräften in Nordkoreas Verfassung hat sich die Lage auf der koreanischen Halbinsel zuletzt zugespitzt.Seouls Chefunterhändler will bei dem Treffen Gegenmaßnahmen zu Rüstungsgeschäften zwischen Nordkorea und Russland zur Sprache bringen. Unter anderem soll über mögliche Sanktionen diskutiert werden.