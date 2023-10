Internationales Nordkorea übt Kritik an Japans Vorhaben zur Stationierung von US-Marschflugkörpern

Nordkorea hat Japans Vorhaben scharf kritisiert, die Stationierung von US-amerikanischen Marschflugkörpern vorziehen zu wollen.



Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA schrieb am heutigen Montag in einem Kommentar, die arrogante Entscheidung Japans werde neue Herausforderungen für die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel mit sich bringen und zusätzlich Spannungen in der Region schüren.



KCNA schrieb weiter, Japans militärische Bewegungen für einen neuen Angriff seien in eine sehr ernsthafte Phase eingetreten. Tokio solle nicht unvernünftig handeln.



Japans Verteidigungsminister Minoru Kihara hatte sich Anfang Oktober mit seinem US-amerikanischen Gegenüber Lloyd Austin darauf geeinigt, Tomahawk-Marschflugkörper früher als geplant in Japan zu stationieren.