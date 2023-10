Steuersenkung auf Kraftstoffpreise wird bis Jahresende verlängert

Photo : YONHAP News

Die Steuersenkung auf die Kraftstoffpreise wird bis Jahresende verlängert.Ursprünglich sollte es ab Ende Oktober keine Tankrabatte mehr geben.Finanzminister Choo Kyung-ho kündigte am Montag in einer Dringlichkeitssitzung an, dass die Risiken für den Energiesektor und Lieferketten wegen des Konflikts zwischen Israel und der Hamas wieder zunehmen könnten.Zwar habe der Konflikt für zunehmende Schwankungen der Weltmarktpreise für Öl geführt. Der direkte Einfluss auf Südkoreas Energieversorgung, den Finanzmarkt und die Realwirtschaft sei aber begrenzt.Doch werde ein Anstieg der Ölpreise befürchtet. Dies würde abhängig von den weiteren Entwicklungen auch für mehr Schwankungen in der Realwirtschaft, im Finanzmarkt sowie auf dem Währungsmarkt sorgen.