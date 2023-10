Seoul: Japan dankt Südkorea für Evakuierung von Japanern mit Militärtransporter aus Israel

Photo : YONHAP News

Japan hat sich bei Südkorea für die Evakuierung japanischer Staatsbürger aus Israel bedankt.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul telefonierte Außenminister Park Jin am Sonntagvormittag mit seiner japanischen Amtskollegin Yoko Kamikawa. Während des 20-minütigen Telefonats habe die japanische Außenministerin der südkoreanischen Regierung für die Unterstützung für die Rückkehr von 51 Japanern und Angehörigen mit einer Transportmaschine des Militärs gedankt.Sie habe gesagt, dass Japan künftig in einer ähnlichen Situation ebenfalls kooperieren werde. Sie schlug eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern vor, hieß es weiter.Die südkoreanische Regierung hatte einen Militärtransporter nach Israel geschickt, um inmitten des Konflikts zwischen Israel und der Hamas ihre Staatsbürger auszufliegen. Die Maschine kam am Samstagabend mit 163 Südkoreanern, 51 Japanern und sechs Singapurern an Bord auf dem Luftwaffenstützpunkt Seoul in Seongnam an.