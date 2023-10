Südkorea und VAE schließen Verhandlungen über Handelsabkommen CEPA ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben ihre Verhandlungen für ein umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (CEPA) erfolgreich abgeschlossen.Südkoreas Handelsminister Ahn Duk-geun und der Staatsminister der VAE für Außenhandel, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, unterzeichneten am Samstag in Seoul eine gemeinsame Erklärung über den Abschluss der Verhandlungen für ein CEPA zwischen beiden Ländern.CEPA ist eine Art Freihandelsabkommen und sieht neben einem erweiterten Marktzugang im Waren- und Dienstleistungsbereich auch die Stärkung und den Ausbau eines umfassenden Austauschs und der Kooperation in verschiedenen Bereichen vor.Beide Länder vereinbarten, dass Südkorea seine Zölle für 92,8 Prozent der Waren innerhalb von zehn Jahren nach dem Inkrafttreten des Abkommens abschaffen wird. Die VAE werden die Zölle für 91,2 Prozent der Waren abschaffen.Die VAE werden ihre Märkte für Onlinespiele, medizinische Dienstleistungen, die Unterhaltung und das Bauwesen öffnen. Beide Staaten einigten sich auch, in den Bereichen Energie und Ressourcen sowie Biowirtschaft zusammenzuarbeiten.Das bilaterale Handelsvolumen betrug letztes Jahr rund 19,5 Milliarden Dollar.Das CEPA mit den VAE wird der 24. Freihandelspakt für Südkorea sein.