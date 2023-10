Japans Wirtschaftsminister pilgert zu Kriegsschrein Yasukuni

Photo : YONHAP News

Der japanische Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura ist am Montag zum Yasukuni-Schrein für Kriegstote gepilgert.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.Sein Besuch erfolgte einen Tag vor dem Beginn des Herbstrituals in dem Schrein in Tokio. Er habe dafür gebetet, dass die Geister der im Krieg Gefallenen in Frieden ruhten, mit dem Gedanken an das Land und die Familien, sagte Nishimura.Premierminister Fumio Kishida hat seit seinem Amtsantritt den umstrittenen Schrein nicht besucht und stattdessen Opfergaben geschickt.Im Yasukuni-Schrein werden rund 2,47 Millionen Menschen verehrt, die seit der Meiji-Restauration in Kriegen gefallen sind. 2,13 Millionen von ihnen stehen im Zusammenhang mit dem Pazifikkrieg, darunter auch 14 Kriegsverbrecher der Klasse A.