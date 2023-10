Strategischer US-Bomber B-52 wird erstmals in Südkorea landen

Photo : YONHAP News

Ein strategischer US-Bomber vom Typ B-52 wird diese Woche erstmals auf einem Luftwaffenstützpunkt in Südkorea landen.Eine Militärquelle teilte am Montag mit, dass die US-Streitkräfte in Korea (USFK) bald die erste Landung des strategischen Bombers B-52 in Südkorea bekannt machen würden.Der atomwaffenfähige Bomber hat zwar mehrmals an gemeinsamen Übungen mit der südkoreanischen Luftwaffe über der koreanischen Halbinsel teilgenommen. Dass das Flugzeug in Südkorea landen soll, gilt jedoch als außergewöhnlich.Die B-52 zählt neben der B-1B Lancer und der B-2 Spirit zu den repräsentativsten strategischen Bombern der US-Luftstreitkräfte. Die Landung der B-52 in Südkorea wird als eine Warnung vor der zunehmenden Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen verstanden.