Außenminister Park trifft in Seoul US-Sondergesandte für Menschenrechte in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat sich in Seoul mit der US-Sondergesandten für die Menschenrechte in Nordkorea, Julie Turner, getroffen.Park äußerte in dem Gespräch die Hoffnung, dass anlässlich des Amtsantritts der Sondergesandten die entsprechenden Beratungen zwischen Südkorea und den USA Fahrt aufnehmen würden.Der südkoreanische Chefdiplomat wies unter anderem darauf hin, dass jüngst nordkoreanische Flüchtlinge in China zwangsweise in ihre Heimat zurückgeschickt worden seien. Die Seouler Regierung halte unverändert an der Position fest, dass eine zwangsweise Rückführung der Nordkoreaner unter keinen Umständen stattfinden dürfe, so Park weiter.Turner erwiderte, unter Berücksichtigung der ernsthaften Menschenrechtslage in Nordkorea spüre sie eine große Verantwortung. Mit dem Ziel, die Menschenrechte in Nordkorea tatsächlich zu verbessern, wolle sie aktiv mit der Seouler Regierung kooperieren.Die neue US-Sondergesandte nahm am letzten Freitag offiziell ihre Arbeit auf. Ihr erster Amtstermin führte sie am heutigen Montag nach Seoul, wo sie mit Vertretern der Regierung, von Menschenrechtsorganisationen sowie nordkoreanischen Flüchtlingen sprechen will.