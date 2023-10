Südkorea evakuiert 220 Menschen mit Militärmaschine aus Israel

Photo : YONHAP News

163 südkoreanische Staatsbürger sind am Abend des 14. Oktober unversehrt aus Israel zurückgekehrt.Im Zuge einer Evakuierungsoperation mit einer Transportmaschine des Militärs wurden insgesamt 220 Menschen, darunter mehr als 50 Japaner und Singapurer, aus Israel ausgeflogen.Ein Flugzeug setzt in der Dunkelheit auf der Landebahn auf. Es handelt sich um das Transportflugzeug der Luftwaffe „Cygnus“, das die südkoreanische Regierung nach Israel geschickt hatte.Die Ausgeflogenen steigen der Reihe nach aus der Maschine aus. Die wartenden Angehörigen und Freunde begrüßen sie mit viel Beifall.Weil es immer wieder Luftangriffe gab, konnten sich die Beteiligten bis zum Start in Israel nicht entspannen.Nach einem 17-stündigen Flug konnten die Südkoreaner schließlich sicher auf südkoreanischem Boden landen und zeigten sich erleichtert.Auch 51 Japaner und sechs Singapurer wurden von Südkorea ausgeflogen. Die Regierung bot ihnen aus humanitären Gründen freie Plätze an.Die japanische Außenministerin bedankte sich für die Mithilfe und bekundete die Bereitschaft, in einer ähnlichen Situation in Zukunft zu kooperieren.Das Außenministerium in Seoul geht davon aus, dass sich noch etwa 450 Südkoreaner in Israel befinden. Das Ressort rät ihnen zur Ausreise mit einem ausländischen Flug oder auf dem Landweg.Das Ministerium arbeitet nach eigenen Angaben auch an Maßnahmen, um die Sicherheit der Landsleute im Gazastreifen sicherzustellen.