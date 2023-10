Südkorea und USA wollen gegen militärische Kooperation zwischen Nordkorea und Russland strikt vorgehen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen gegen jegliche militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland strikt vorgehen.Angaben des südkoreanischen Außenministeriums zufolge hätten sich Südkoreas Chefunterhändler für die nordkoreanische Nuklearfrage Kim Gunn und sein US-amerikanisches Gegenüber Sung Kim bei ihrem Gespräch in Jakarta darauf geeinigt, für Gegenmaßnahmen noch enger zu kooperieren.Die Diplomaten hätten sich über die aktuelle Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel, darunter Hinweise auf Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland, ausgetauscht. Durch das Gespräch sei erneut bestätigt worden, dass illegale Aktivitäten Nordkoreas Konsequenzen hätten, so das Ministerium in Seoul.Die Bemühungen um die Sicherstellung einer konstruktiven Rolle Chinas in der Nordkoreafrage, darunter mehr ranghohe Gespräche zwischen Südkorea und China sowie zwischen den USA und China, würden beide Diplomaten fortsetzen.Die Position, dass nordkoreanische Flüchtlinge nicht gegen ihren Willen in ihre Heimat zurückgeschickt werden dürften, hätten sie ebenfalls bestätigt, hieß es weiter.