Nordkorea will Status als Atomwaffenstaat nicht aufgeben

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat bekräftigt, nicht auf seine Atomwaffen und den Status als Atomwaffenstaat verzichten zu wollen.So lange Atomwaffen imperialistischer Staaten existierten, so lange wolle Nordkorea seinen Status als Atomwaffenstaat nicht aufgeben, sagte Kim In-chol von Nordkoreas ständiger Vertretung bei den Vereinten Nationen am Montag in New York.In einer Sitzung des für Abrüstung und internationale Sicherheit zuständigen Ersten Ausschusses unterstrich Kim, dass Nordkorea jüngst seine Verfassung geändert habe, um die Atomstreitkräfte zu stärken.Den USA warf der Diplomat vor, einen Atomkrieg mit Nordkorea zu provozieren.Kim Sung-hoon von der südkoreanischen ständigen Vertretung bei den UN kritisierte eine jahrzehntelange Besessenheit Nordkoreas von der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen sowie wiederholte, beispiellose Provokationen. Es handele sich dabei um Verstöße gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats.Der Norden solle solche Ambitionen aufgeben und wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. Auch kritisierte er das neue Gesetz, wonach ein nuklearer Präventivschlag erlaubt wird. Anderen Staaten mit einem Nuklearangriff zu drohen, sei unverantwortlich, so der südkoreanische Vertreter in dem Ausschuss weiter.