Südkorea, USA und Japan richten trilateralen heißen Draht ein

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben einen trilateralen heißen Draht eingerichtet.Auf eine solche Hotline hatten sich die Regierungschefs bei ihrem Spitzentreffen im August verständigt.Ein hoher Beamter der südkoreanischen Regierung sagte der Nachrichtenagentur Yonhap am Montag, dass Techniker bereits ihre Tests abgeschlossen hätten.Die Hotline soll die nationalen Sicherheitsräte miteinander verbinden. Damit können jederzeit Anrufe und Videokonferenzen zwischen den Regierungschefs und für Sicherheitsfragen zuständigen Beamten zustande kommen.Zuletzt gab es die Sorge, dass Nordkorea und China die Veränderungen in der globalen Sicherheitslage ausnutzen könnten.Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol, sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida waren im August in Camp David zu einem Treffen zusammengekommen. Dabei verpflichteten sie sich zu Beratungen im Falle einer Bedrohung für die drei Länder.