﻿Nordkorea droht wegen strategischer US-Ressourcen in Südkorea mit überwältigender Reaktion

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat mit einer überwältigenden Reaktion auf die Stationierung strategischer Ressourcen der USA auf der koreanischen Halbinsel gedroht.Die Drohung platzierte Kim Kwang-myung, wissenschaftlicher Mitarbeiter des nordkoreanischen Außenministeriums, am Dienstag in einem Artikel der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA.Darin betonte Kim, dass die USA rücksichtslos strategische Nuklearwaffen in Konfliktgebieten stationierten. Indem sie ihren Verbündeten modernste Militärausrüstung zur Verfügung stellten, verschärften sie die Lage absichtlich, fügte er hinzu.Nordkorea werde auf den Versuch feindlicher Mächte, einen Atomkrieg zu provozieren, mit einer überwältigenden und entschlossenen Gegenstrategie reagieren.Beobachter sehen hinter den Bemerkungen den Versuch, einen Vorwand für rasche Fortschritte bei seinem Atomprogramm zu schaffen. Dabei sollen die USA und Südkorea für die Verschlechterung der Lage verantwortlich gemacht werden.Nordkorea hatte im September seine Atomwaffenpolitik in der Verfassung verankert.