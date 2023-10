IAEA-Chef: Fehler mit Nordkorea dürfen bei Irans Atomprogramm nicht wiederholt werden

Photo : YONHAP News

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat davor gewarnt, bei Irans Atomprogramm die Fehler mit Nordkorea zu wiederholen.Die Warnung äußerte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters am Montag bei einer vom US-Außenministerium veranstalteten Konferenz in Washington.Diskussionen über Irans Atomprogramm dürften nicht mit einem Fehler enden, so wie es mit Nordkorea der Fall gewesen sei. Nordkorea habe schließlich noch das Potenzial gehabt, wieder Atomwaffen entwickeln zu können, so der IAEA-Generaldirektor.Nordkorea hatte 2003 den Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) erklärt und 2006 den ersten Nukleartest unternommen. Bislang gab es insgesamt Atomversuche in dem kommunistischen Land.Beobachter befürchten, dass Iran dem nordkoreanischen Beispiel nacheifern und ebenfalls wieder Atomwaffen entwickeln könnte.