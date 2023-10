﻿Verteidigungsministerium bestätigt offiziell Lieferungen von Seecontainern Nordkoreas an Russland

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Berichte über Waffenlieferungen von Nordkorea an Russland bestätigt.Die US-Regierung hatte kürzlich bekannt gegeben, dass Nordkorea in Containern große Mengen an Waffen an Russland geliefert hat.Ein Beamter des Verteidigungsministeriums teilte am Montag mit, dass man sich in der Angelegenheit mit den USA abstimme.Nach Schätzungen des Ministeriums würden in den rund 1.000 Containern Hunderttausende von Geschossen transportiert, vorausgesetzt, es handele sich wie vermutet tatsächlich um Artilleriegeschosse.Das Ministerium erklärte, dass der Waffenhandel mit Nordkorea einen Verstoß gegen UN-Resolutionen darstelle. Vor allem müsse Russland seiner Verantwortung und Rolle als ständiges Mitglied des US-Sicherheitsrats gerecht werden.Unterdessen kündigte Nordkorea offiziell an, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch und Donnerstag Nordkorea besuchen wird.Es besteht die Befürchtung, dass mit dem Besuch Lawrows dem Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland zusätzlich Vorschub geleistet wird.