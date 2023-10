Fischereiminister nimmt an dritter Sitzung zur Neuen Seidenstraße teil

Photo : YONHAP News

Fischereiminister Cho Seung-hwan nimmt an Chinas dritter Sitzung zur Neuen Seidenstraße oder Gürtel-und-Straße-Initiative teil.Ein Beamter des Präsidialamtes teilte KBS am Dienstag mit, dass Chos Teilnahme an der Sitzung in Peking zum zehnten Jahrestag der Initiative dabei helfen werde, Probleme zu erkennen. Dies sei insofern wichtig, als beide Länder am Gelben Meer liegen.Zudem strebt Südkorea die Ausrichtung eines trilateralen Gipfels mit China und Japan in diesem Jahr an.Zu der Konferenz am Dienstag und Mittwoch in Peking werden über 4.000 Experten und Regierungsvertreter aus 140 Ländern und von 30 internationalen Organisationen erwartet.Am Rande der Konferenz wollen China Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch zu einem Spitzengespräch zusammenkommen.Xi hatte die Initiative im Jahr 2013 gestartet. In ihrem Rahmen werden Projekte zum Auf- und Ausbau interkontinentaler Handels- und Infrastruktur-Netze verfolgt. Ostasien soll dabei mit Europa verbunden werden. Bislang wurden Verbindungen nach Afrika, Ozeanien und Lateinamerika geschaffen.