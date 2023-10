Luftfahrt- und Verteidigungsmesse Seoul ADEX wird eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Seouler Internationale Ausstellung für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung (ADEX) wird am Dienstag auf dem Militärflugplatz Seoul in Seongnam eröffnet.Nach Angaben der Organisatoren findet die Seoul ADEX dieses Jahr zum 14. Mal und im bisher größten Umfang statt.Die Zahl der Teilnehmer stieg von 440 Unternehmen aus 28 Ländern bei der letzten Veranstaltung im Jahr 2021 auf 550 Unternehmen aus 35 Ländern in diesem Jahr.Die Organisatoren rechnen für dieses Jahr mit rund 300.000 Besuchern, beim letzten Mal waren es 120.000 Besucher.Die Zahl der auszustellenden Ausrüstungen erhöhte sich von etwa 60 auf 100 Arten. Neben Kampfjets der südkoreanischen Armee werden auch Flugzeuge der US-Armee ausgestellt, darunter der Tarnkappen-Kampfjet F-22 und das hochmoderne Kampfflugzeug zur elektronischen Kampfführung, EA-18G Growler.Es ist das erste Mal, dass die EA-18G Growler, die als weltbester Kampfjet für die elektronische Kampfführung gilt, in Südkorea präsentiert wird.