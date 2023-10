Oppositionschef Lee erscheint zu Gerichtsverhandlung zu Korruptionsvorwürfen bei Landentwicklungsprojekten

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, ist heute zur zweiten Gerichtsverhandlung zu Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit den Landentwicklungsprojekten in Daejang-dong und Wirye in der Stadt Seongnam erschienen.Die erste Verhandlung fand am 6. Oktober statt und endete nach nur einer Stunde und 20 Minuten. Denn Lees Verteidigung klagte, dass eine längere Verhandlung aufgrund seines Gesundheitszustands kaum möglich wäre. Dabei brachte die Staatsanwaltschaft nur den Vorwurf im Zusammenhang mit der Wirye New Town zur Sprache.Heute plant die Staatsanwaltschaft, ihre Anklagepunkte in Bezug auf das Entwicklungsprojekt Daejang-dong und die Unternehmensspenden für den städtischen Fußballverein Seongnam FC zu erläutern. Danach werden sich Lees Verteidiger und die seines mitangeklagten früheren Beraters Jeong Jin-sang äußern.Die Staatsanwaltschaft wirft Lee vor, in seiner Amtszeit als Bürgermeister von Seongnam im Zuge des Entwicklungsprojekts in Daejang-dong eine für private Entwickler vorteilhafte Geschäftsstruktur genehmigt und damit dem städtischen Bauträger SDC Schaden zugefügt zu haben.Er steht auch im Verdacht, Informationen über die Entwicklung von Daejang-dong und der Wirye New Town an private Entwickler durchsickern lassen zu haben, damit diese von den Projekten profitieren könnten. Auch soll er Großunternehmen im Gegenzug für Geschäftsvorteile zu Spenden in Höhe von 13,3 Milliarden Won (9,8 Millionen Dollar) für den Seongnam FC bewegt haben.