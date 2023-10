﻿JCS: Hamas und Nordkorea stehen in Verbindung bei Waffenhandel, Taktik und Ausbildung

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas stehen die Hamas und Nordkorea in Bereichen wie Waffenhandel, taktische Doktrin und Ausbildung in direkter und indirekter Verbindung miteinander.Ein hochrangiger Beamter des JCS teilte am Dienstag vor der Presse mit, dass Nordkorea bei einem Überraschungsangriff die Angriffsstrategie der Hamas anwenden könnte.Er sagte, die Panzerabwehrwaffe der Hamas trage den Namen F-7, den Nordkorea für den Export seiner Panzerfaust RPG-7 verwendet.Es gebe Anzeichen dafür, dass Pjöngjang verschiedene Waffen an Länder und militante Gruppen im Nahen Osten liefert. Vor allem seien die in Nordkorea hergestellten 122-Millimeter-Mehrfachraketenwerfer in den Grenzgebieten um Israel identifiziert worden.Der JCS deutete an, dass der Einsatz von motorisierten Gleitschirmen der Hamas seinen Ursprung in Nordkorea haben könnte. Dabei wurde auf das verstärkte Luftinfiltrationstraining des Regimes mit Gleitschirmen hingewiesen.Das südkoreanische Militär kam außerdem zu dem Schluss, dass der Angriff der Hamas in den frühen Morgenstunden eines Feiertags und die Zerstörung von Überwachungs- und Kommunikationssystemen durch Drohnen dem Szenario einer asymmetrischen Invasion Nordkoreas ähneln.