Regierung will zur Saison des Kimchi-Einlegens ausreichend Chinakohl bereitstellen

Photo : KBS News

Die Regierung will zum Beginn der Saison des Kimchi-Einlegens ausreichend Chinakohl bereitstellen.Demnach sollen 2.200 Tonnen Chinakohl auf den Markt gebracht werden. Auf Meeressalz soll ein Rabatt von 50 Prozent gewährt werden. Chinakohl und Meeressalz sind die wichtigsten Zutaten für die Herstellung von Kimchi, das zu fast jeder Mahlzeit gegessen wird.Den Plan gab Finanzminister Choo Kyung-ho am Dienstag in einer Sitzung mit Kabinettskollegen bekannt, die für die Themen Lebensunterhalt und Inflation zuständig sind.Wegen der Ungewissheit über die Entwicklung der Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse sollen diese und kommende Woche 2.200 Tonnen Chinakohl auf den Markt gebracht werden.Ab Monatsende sollen 1.000 Tonnen Meeressalz zum halben Preis auf den Markt gelangen.Ab Donnerstag werden außerdem Rabatte von bis zu 30 Prozent auf 12 landwirtschaftliche Produkte gewährt, deren Preise stark schwanken. Dazu zählen Gartensalat, Spinat, Ingwer, Äpfel und Kürbisse.