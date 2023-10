Regierung verlängert Tankrabatt bis Jahresende

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung verlängert die Tankrabatte bis zum Jahresende.Die Maßnahme für die Senkung der Kraftfahrzeugsteuer sollte ursprünglich Ende des Monats auslaufen.Das Finanzministerium teilte am Dienstag mit, am Mittwoch Änderungen des Gesetzes zur Besteuerung von Transporten, Energie und Umwelt in die Wege zu leiten. Auch eine Vollstreckungsverordnung zum Gesetz zur individuellen Verbrauchssteuer soll am Mittwoch vorgenommen werden.Damit bleibt die Steuersenkung in Höhe von 25 Prozent auf Benzin und 37 Prozent auf Flüssiggas (LPG) in Kraft.Nach Angaben des Ministeriums sei bei der Entscheidung die zunehmende Unsicherheit im In- und Ausland wegen der Ölförderkürzungen in Saudi-Arabien und Russland berücksichtigt worden. Auch die instabile Sicherheitslage im Nahen Osten sei ins Kalkül gezogen worden.Die Änderungen für ein Festhalten an den gegenwärtigen Tankrabatten sollen zum 1. November in Kraft treten.