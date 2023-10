Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans kritsieren nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland

Photo : YONHAP News

Die Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans haben Nordkoreas Bereitstellung von militärischer Ausrüstung für Russland scharf kritisiert.Der südkoreanische Chefunterhändler Kim Gunn traf am Dienstag in der US-Botschaft in Jakarta mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Sung Kim und dem neuen japanischen Chefunterhändler Hiroyuki Namazu zu einem Gespräch zusammen.In seiner Eröffnungsansprache sagte der US-Gesandte, dass Nordkorea in den vergangenen Wochen über 1.100 Container mit militärischer Ausrüstung und Munition nach Russland geschickt habe. Dies würde die Zahl der Opfer erhöhen, indem der brutale Krieg in der Ukraine verlängert werde.Der Ausbau der militärischen Zusammenarbeit untergrabe das Nichtverbreitungsregime und bedrohe die Stabilität und Sicherheit.Auch der südkoreanische Chefunterhändler kritisierte die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland als eklatanten Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats. Es würde nicht gezögert, um beide Länder für diese Verstöße bezahlen zu lassen, warnte er.Nordkorea habe sich an Russland gewandt, um sich angesichts einer ernsthaften Krise Erleichterung zu verschaffen. Doch werde dies nicht zum Erfolg führen und Nordkorea irgendwann realisieren, dass der Wille der internationalen Gemeinschaft zur Denuklearisierung Nordkoreas stärker sei als dessen nukleare Ambitionen.Der japanische Chefunterhändler übte ebenfalls scharfe Kritik an Pjöngjang, das sich von Resolutionen des Weltsicherheitsrats wegbewege. Nordkorea solle sich an die Regeln halten, die von der Weltgemeinschaft aufgestellt wurden.