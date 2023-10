430 Südkoreaner halten sich noch in Israel auf

Photo : YONHAP News

Inmitten der Eskalation der Lage im Nahen Osten halten sich derzeit noch 430 Südkoreaner in Israel auf.Das Außenministerium in Seoul teilte am gestrigen Dienstag mit, die Zahl der Südkoreaner, die sich langfristig dort aufhielten, liege bei 420. Hinzu kämen zehn Besucher, die für einen kürzeren Aufenthalt in dem Land seien.Die Regierung beobachte die dortige Sicherheitslage aufmerksam und erwäge verschiedene Maßnahmen, um für die Sicherheit der Landsleute zu sorgen. Über ihr Wohlergehen erkundige man sich täglich, auch höre man sich im Ministerium ihre Meinungen an, hieß es.Wie aus informierten Kreisen verlautete, halten sich die meisten der Südkoreaner in Israel in relativ sicheren Gebieten auf. Sie müssten daher nicht sofort zurückgeholt werden.