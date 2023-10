Fitch belässt Südkoreas Bonität bei AA

Photo : YONHAP News

Die internationale Ratingagentur Fitch hat beschlossen, Südkoreas Bonität für das zweite Halbjahr 2023 unverändert bei AA- mit Ausblick „stabil“zu belassen.Dies gab das südkoreanische Ministerium für Planung und Finanzen am gestrigen Dienstag bekannt.Bis Anfang 2022 habe Fitch aufgrund des raschen Anstiegs der Staatsschulden mehrmals Bedenken geäußert. Die Ratingagentur habe aber die aktuellen Bemühungen der Seouler Regierung um die finanzielle Konsolidierung hochgeschätzt und auch den Haushaltsplan für das nächste Jahr positiv bewertet, so das Ministerium in Seoul.Fitch hob 2012 die südkoreanische Staatsbonität von A+ auf AA- an und beließ sie seitdem auf diesem Niveau. Das Rating AA- ist die viertbeste Note der Ratingagentur nach AAA, AA+ und AA.