﻿Israelische Sicherheitsorganisation: Nordkorea gibt Tunneltechnologie an Hamas weiter

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Tunnelbautechnologie ist einer Analyse zufolge an die Hamas weitergegeben worden.In einem Interview mit Radio Free Asia am Dienstag behauptete Sarit Zehavi, Leiterin der israelischen Sicherheitsorganisation Alma Research and Education Center, die nordkoreanische Tunnelbautechnologie scheine über die libanesische Hisbollah an die Hamas weitergegeben worden zu sein.Der Tunnel, den die Hamas auf der Grundlage der nordkoreanischen Technologie gegraben habe, sei ein strategischer Tunnel, erklärte sie.Damit seien die Kämpfer in der Lage, bewaffnete Kämpfer, Fahrzeuge und Ausrüstungen von einem Ort zum anderen zu transportieren.Berichten zufolge bauten die Hamas ein riesiges unterirdisches Labyrinth von bis zu mehreren Kilometern Tiefe, um der Überwachung durch israelische Aufklärungsflugzeuge und Drohnen zu entgehen.Auf diese Weise hätten sie Personal und Nachschub transportiert und Kontrollzentren eingerichtet.