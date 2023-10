EU: Nordkoreanische Waffenlieferungen auf Agenda des kommenden USA-EU-Gipfels

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der Europäischen Union befinden sich Nordkoreas Waffenlieferungen an Russland auf der Agenda des anstehenden Gipfels mit den USA.Das teilte ein EU-Beamter am Dienstag gegenüber Reportern mit. Das Thema stehe mit Sicherheit auf der Agenda des Treffens in Washington am kommenden Freitag, hieß es.Ein anderer EU-Beamter sagte, dass über Antworten auf die Hilfe einiger Länder für Russland diskutiert werde. Auch über die strikte Anwendung von Sanktionen und Maßnahmen, damit sich diese nicht umgehen lassen, werde gesprochen.Am vergangenen Freitag hatte der Kommunikationsdirektor des Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, gesagt, dass Pjöngjang im vergangenen Monat über 1.100 Container mit militärischer Ausrüstung und Munition nach Russland geschickt habe. Die Lieferungen seien für Russlands Krieg in der Ukraine bestimmt.Für das Gipfelgespräch mit US-Präsident Joe Biden reisen EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen in die USA.