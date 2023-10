﻿Südkorea, die USA und Japan führen gemeinsame Luftwaffenübungen durch

Photo : YONHAP News

Die Luftstreitkräfte der USA, Südkoreas und Japans halten am Sonntag eine gemeinsame Luftübung in der Nähe der koreanischen Halbinsel ab.Dies gab das südkoreanische Verteidigungsministerium am Mittwoch bekannt.Die Luftwaffenübungen sollen anlässlich der Landung eines strategischen US-Bombers vom Typ B-52 in Südkorea stattfinden.Gemeinsame Militärübungen zwischen den südkoreanischen und US-amerikanischen sowie den US-amerikanischen und japanischen Luftstreitkräften fanden bereits mehrfach in der Nähe der koreanischen Halbinsel statt.Dies ist jedoch das erste Mal, dass die Luftstreitkräfte der drei Länder gemeinsame Luftübungen durchführen.Das Verteidigungsministerium erklärte, dass Südkorea, die USA und Japan im Rahmen der Vereinbarungen von Camp David, die trilaterale Kooperation gegen die nordkoreanischen Atom- und Raketenbedrohungen verstärken. Die Übungen der drei Länder sollten erweitert werden.