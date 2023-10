Internationales Bericht: Anzeichen für fortgesetzte Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland beobachtet

Einem Bericht zufolge sind auch nach den Enthüllungen durch die USA und Großbritannien Anzeichen für fortgesetzte Waffengeschäfte zwischen Russland und Nordkorea beobachtet worden.



Das behauptete „Beyond Parallel“, die auf Nordkorea spezialisierte Website der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) am Dienstag (Ortszeit).



Die neuesten Satellitenaufnahmen des nordkoreanischen Hafens von Rajin ließen Anzeichen für anhaltende Aktivitäten im Zusammenhang mit der Weitergabe nordkoreanischer Munition an Russland erkennen. Es werde vermutet, dass seit Ende August mindestens sechs Waffentransporte auf dem Seeweg zwischen beiden Ländern stattgefunden hätten, hieß es.



Laut dem Bericht sind auf den am 13. und 16. Oktober aufgenommenen Satellitenbildern Anzeichen zu erkennen, dass ein russisches Schiff während des Zeitraums den Hafen Rajin besucht hat.



Die Bilder lassen zwar nicht erkennen, was entladen wurde. Der Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, ging jedoch davon aus, dass Russland möglicherweise eigene Waffen an Nordkorea geliefert habe.



Das Weiße Haus hatte am 13. Oktober enthüllt, dass Nordkorea möglicherweise militärische Ausrüstung und Munition über den Hafen von Rajin nach Russland verschickt habe.