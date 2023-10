Seoul will binnen Jahresfrist Masterplan für innerkoreanische Beziehungen präsentieren

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird noch in diesem Jahr einen Masterplan für die Ausrichtung der Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen in den nächsten fünf Jahren vorlegen.Laut dem Vereinigungsministerium tagte der Ausschuss für die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen unter Leitung von Vereinigungsminister Kim Yung-ho am Mittwochvormittag, um über den vierten Masterplan für die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen zu beraten.Der Plan, der vierte dieser Art, enthält die von der Regierung Yoon Suk Yeol angestrebte Richtung der Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen für den Zeitraum 2023 bis 2027.Als Ziel gemäß dem Plan werden die Schaffung von Frieden auf der koreanischen Halbinsel und die Normalisierung der innerkoreanischen Beziehungen angestrebt. Hierfür wurden fünf Schwerpunktaufgaben und 21 detaillierte Aufgaben festgelegt.Zu den fünf Schwerpunktaufgaben zählen das Streben nach der Denuklearisierung Nordkoreas und die Etablierung von Frieden auf der koreanischen Halbinsel, die prinzipienbasierte Normalisierung der innerkoreanischen Beziehungen sowie die Lösung der nordkoreanischen Menschenrechtsfrage und humanitärer Fragen zwischen Süd- und Nordkorea. Weitere Aufgaben mit Vorrang sind die Stärkung der Analyse der Informationen über Nordkorea und die Vorbereitung der Wiedervereinigung gemeinsam mit den Bürgern und der internationalen Gemeinschaft.Der neue Plan unterscheidet sich deutlich vom dritten Masterplan von vor fünf Jahren. Darin hatte die Regierung Moon Jae-in die Lösung der nordkoreanischen Nuklearproblematik, die nachhaltige Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen und die Verwirklichung einer neuen Wirtschaftsgemeinschaft auf der koreanischen Halbinsel als Ziele festgelegt.