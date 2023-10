Finanzministerium veranstaltet gemeinsam mit IDB Handelsforum in Mexiko

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Finanzministerium wird gemeinsam mit der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) ein Handelsforum in Mexiko veranstalten.Das erste Innovations- und Handelsforum zwischen Korea, Lateinamerika und der Karibik werde am Mittwoch und Donnerstag (Ortszeit) in Mexiko-Stadt stattfinden, teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit. Damit soll der Austausch zwischen Unternehmen in Südkorea und Lateinamerika unterstützt werden.Mit der Informations- und Kommunikationstechnologie im Zentrum stehen Expertenseminare, Ausstellungen und Werbung für hervorragende Technologien, Einzelberatungen und Startup-Pitches auf dem Programm.Zu den teilnehmenden koreanischen Unternehmen zählen unter anderem Hyundai Motor, Hyundai Engineering & Construction, LG Uplus, LG Electronics, Samsung SDS und Kakao.Aus Lateinamerika werden laut dem Finanzministerium etwa 60 Unternehmen und ranghohe Regierungs- und Verbandsvertreter aus acht Ländern teilnehmen.Die Regierung plant nach eigenen Angaben, angesichts der zunehmenden Bedeutung des Eintritts in neue Märkte aufgrund des lang anhaltenden russisch-ukrainischen Kriegs und der Neuordnung der Lieferketten verschiedene Programme zu schaffen, um die Kooperationsbeziehungen mit Lateinamerika zu festigen.