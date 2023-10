Verteidigungsminister: Nordkorea kann durch Atomwaffenentwicklung nichts gewinnen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Verteidigungsminister Shin Won-sik hat Nordkorea vor der Entwicklung von Atomwaffen gewarnt.Nordkorea könne aus der nuklearen Entwicklung keinen Nutzen ziehen und werde lediglich mit Isolation von der internationalen Gemeinschaft konfrontiert sein, sagte Shin heute in seiner Eröffnungsrede beim 12. Seouler Verteidigungsdialog (SDD).Er sagte, Nordkorea bedrohe über die koreanische Halbinsel hinaus die Sicherheit in der gesamten Welt, indem es seine Nuklear- und Raketenfähigkeiten verbessere. Die Sicherheitslage in der Weltgemeinschaft sei sehr instabil. Um solche Sicherheitsbedrohungen zu überwinden, seien die Kooperation und Solidarität der internationalen Gemeinschaft dringend erforderlich.Der Seouler Verteidigungsdialog werde zum Dreh- und Angelpunkt hierfür, fügte Shin hinzu.Der Seouler Verteidigungsdialog (Seoul Defense Dialogue) wird seit 2012 vom südkoreanischen Verteidigungsministerium veranstaltet, um zur Förderung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel und der Sicherheitskooperation in der Region beizutragen. Zu dem multilateralen Forum auf hochrangiger Ebene kamen dieses Jahr etwa 800 Personen aus 56 Ländern.