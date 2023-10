Posco dieses Jahr mit größtem Zuwachs der Marktkapitalisierung unter Koreas 30 größten Konzernen

Photo : YONHAP News

Posco hat sich dieses Jahr unter den Unternehmensgruppen in Südkorea des größten Zuwachses der Marktkapitalisierung erfreut.Das Institut für Unternehmensanalyse Leaders Index präsentierte Analyseergebnisse zu den Veränderungen der Marktkapitalisierung von 216 börsennotierten Unternehmen der 30 größten Gruppen. Demnach stieg das Gesamtvolumen ihrer Marktkapitalisierung gegenüber dem Stand am 2. Januar um 13,8 Prozent auf 1.446 Billionen Won (eine Billion Dollar) am 13. Oktober.Posco verzeichnete mit 120,2 Prozent den stärksten Anstieg.Die Marktkapitalisierung der Posco Group kletterte in dem Zeitraum von 41,9 Billionen Won um rund 50,4 Billionen Won (37 Milliarden Dollar) auf 92,3 Billionen Won (68 Milliarden Dollar).LG Group folgte mit einem Zuwachs von 43,5 Prozent auf Platz zwei. Die Marktkapitalisierung ihrer sieben börsennotierten Firmen stieg von 4,8 Billionen Won auf 6,9 Billionen Won (5,1 Milliarden Dollar).An dritter Stelle liegt Hanwha Group. Dank der gestiegenen Zahl ihrer börsennotierten Unternehmen von acht auf zehn legte die Marktkapitalisierung um 30,5 Prozent auf 24,9 Billionen Won (18,5 Milliarden Dollar) zu.