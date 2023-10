Gewerkschaftlich organisierte U-Bahn-Beschäftigte in Seoul wollen im November in Generalstreik treten

Photo : YONHAP News

Gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte von Seoul Metro, Betreiber der U-Bahnlinien 1 bis 8 in Seoul, wollen am 9. November in einen Generalstreik treten.Den Streikplan gab die gemeinsame Verhandlungsdelegation der Gewerkschaft von Seoul Metro auf einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt.Die Gewerkschaft und das Management des U-Bahnbetreibers streiten über den angekündigten Stellenabbau.Die Unternehmensführung argumentiert, dass angesichts des großen Defizits ein Personalabbau unvermeidbar sei, um das Geschäft zu normalisieren.Die Gewerkschaft fordert die Zurücknahme des Plans, weil massive Personalkürzungen zu Sicherheitsproblemen führen könnte.Das Verhandlungsteam der Gewerkschaft warnte, dass der Personalabbau und der Umstrukturierungsplan der Stadt Seoul schließlich die Sicherheit der Bürger und Arbeiter bedrohen und die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen beeinträchtigen werde.Die gemeinsame Verhandlungsdelegation, die aus Mitgliedern beider Gewerkschaftsdachverbände KCTU und FKTU besteht, konnte beim letzten Treffen mit dem Management am Dienstag keine Einigung erzielen.