Präsident Yoon bezeichnet Schutz der Sicherheit der Bürger als Grund für Staatsexistenz

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat den Schutz der Sicherheit der Bürger als wichtigsten Grund für die Existenz eines Staates bezeichnet.Bei der Zeremonie zum 78. Nationalen Tag der Polizei am Mittwoch in Seoul versprach er Unterstützung für ein Vorgehen gegen Gewaltverbrechen.Er möchte den Polizeibeamten danken, die sich an vorderster Front für die Sicherheit der Bürger einsetzten, sagte Yoon dabei.An der Zeremonie nahmen etwa 270 Personen teil, darunter Hinterbliebene von im Dienst verstorbenen Polizisten, Polizeibeamte aus dem ganzen Land, Polizeivertreter von 31 Staaten und internationalen Organisationen sowie Regierungsbeamte.