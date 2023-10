﻿Vereinigungsminister trifft deutschen Botschafter in Südkorea

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kim Yung-ho ist am Mittwoch mit dem deutschen Botschafter in Südkorea, Georg Schmidt, zusammengetroffen.Sie hätten sich über die Lage auf der koreanischen Halbinsel und die Nordkorea-Politik ausgetauscht, teilte das Vereinigungsministerium im Anschluss an das Gespräch mit.Das Treffen sollte laut den Angaben zu dem Ziel beitragen, sich mehr internationale Unterstützung für die Vision einer freien, friedlichen und wiedervereinigten koreanischen Halbinsel zu sichern.Kim erläuterte den politischen Kurs der Regierung, nach dem die Wiedervereinigung auf der Grundlage einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorbereitet werden soll. Dabei bat er Deutschland um eine Zusammenarbeit und Unterstützung.Minister Kim brachte außerdem seine Hoffnung zum Ausdruck, dass beide Länder anlässlich des 140. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zueinander ihre Zusammenarbeit in Fragen der Wiedervereinigung vertiefen werden.Botschafter Schmidt habe geantwortet, dass er sich für die Vertiefung der bilateralen Freundschaft und Zusammenarbeit einsetzen werde.