Südkorea spricht in UN-Ausschuss Menschenrechtssituation in Nordkorea an

Südkorea hat in einem Ausschuss der UN-Generalversammlung die Menschenrechtssituation in Nordkorea angesprochen.Konkret ging es dabei um einen Bericht einer südkoreanischen Menschenrechtsorganisation, nach dem China 600 nordkoreanische Flüchtlinge gegen ihren Willen zurückschickte.Südkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, sprach in der Sitzung des für soziale, humanitäre und kulturelle Fragen zuständigen Dritten Ausschusses am Mittwoch in New York von einem ernsthaften Verstoß gegen Menschenrechte.Die internationale Gemeinschaft dürfe dies nicht tolerieren und müsse ihre Stimme erheben, um die Menschenrechte nordkoreanischer Flüchtlinge zu schützen. Es dürfe keine weiteren Fälle von erzwungener Repatriierung mehr geben.Die Botschafter Nordkoreas und Chinas bei den UN, die bei der Sitzung anwesend waren, äußerten sich zu der Frage nicht.