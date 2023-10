Südkorea und NATO wollen Kooperation wegen nordkoreanischer Nuklearfrage verstärken

Photo : KBS News

Südkorea und die Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO) wollen für ein gemeinsames Vorgehen in der nordkoreanischen Nuklearfrage enger kooperieren.Darauf hätten sich nach Angaben des Außenministeriums in Seoul der Chefunterhändler für die nordkoreanische Nuklearfrage Kim Gunn und der stellvertretende NATO-Generalsekretär für Verteidigungspolitik und -planung Angus Lapsley bei ihrem Gespräch am Mittwoch geeinigt.Kim habe den wichtigen Beitrag der NATO zur Festigung der internationalen Solidarität für die Denuklearisierung Nordkoreas gelobt, indem sie strikt an ihrer bisherigen Position festhalte.Lapsley äußerte sich besorgt darüber, dass Nordkorea gegen UN-Sicherheitsratsresolutionen verstoße und weiterhin nukleare Aktivitäten sowie Raketentests unternehme.Südkorea und die NATO hätten ebenfalls Befürchtungen wegen der militärischen Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland. Sie wollten sich um Geschlossenheit der internationalen Staatengemeinschaft in der Frage bemühen.