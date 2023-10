Südkorea und Japan wollen bei Sicherheitsfragen enger kommunizieren

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsministerien Südkoreas und Japans wollen enger kommunizieren, um ihre Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen zu verstärken.Das Ministerium in Seoul gab bekannt, der stellvertretende Verteidigungsminister Shin Beom-chul und sein japanisches Gegenüber Kiyoshi Serizawa seien am gestrigen Mittwoch am Rande des Seoul Sicherheitsdialogs zusammengekommen.Das Treffen sei aufgrund der gemeinsamen Erkenntnis zustande gekommen, dass die Sicherheitskooperation zwischen Südkorea und Japan sowie zwischen Südkorea, Japan und den USA an Bedeutung gewinne, da die Bedrohung durch das nordkoreanische Nuklear- und Raketenprogramm in der Region größer werde.Weiteren Angaben des Ministeriums in Seoul zufolge würden die Verteidigungsministerien beider Länder zusätzlich Vertrauen aufbauen und eine Kooperation auf verschiedenen Ebenen anstreben.Darüber hinaus würden die Beratungen fortgesetzt, um die Einigungen beim Verteidigungsministertreffen im Juni in die Tat umzusetzen, hieß es.