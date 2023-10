﻿Russischer Außenminister unterstützt Nordkoreas Streben nach Verteidigung der Souveränität

Photo : YONHAP News

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat am Mittwoch (Ortszeit) erklärt, dass Russland das Streben Nordkoreas nach der Verteidigung seiner Souveränität unterstützt.Dies meldete die russische Nachrichtenagentur Sputnik am Mittwoch.Lawrow habe Nordkoreas Unterstützung für die „spezielle Militäroperation“ Russlands in der Ukraine hoch bewertet. Nordkorea sei eines der wenigen Länder, die öffentlich ihre Solidarität mit Russland erklärt hätten.Der diesmalige Besuch in Nordkorea sei eine gute Gelegenheit, um die jüngsten Vereinbarungen auf höchster Ebene im Detail umzusetzen.Minister Lawrow besuchte am Mittwoch Nordkorea als eine Folgemaßnahme des Gipfeltreffens zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un am 13. September in Russland.Im Juli war bereits der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Nordkorea gewesen. Die Besuche der beiden Minister in Nordkorea sowie das Spitzentreffen zeugen von einer Intensivierung des Austauschs beider Länder auf hoher Ebene.