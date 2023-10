Japan bietet offenbar Rückholung von 20 Südkoreanern aus Israel an

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat offenbar angeboten, 20 Südkoreaner aus Israel auszufliegen.Wie KBS von einem südkoreanischen Einwohner in Israel am Mittwoch erfuhr, wurden die dort verbliebenen Landsleute über einen von Japan organisierten Sonderflug informiert.Neben den Terminen für Ankunft und Abflug eines Flugzeugs der japanischen Streitkräfte wurde auch darüber informiert, dass 20 Plätze für Südkoreaner und ihre Familienmitglieder verfügbar seien.Am letzten Samstag hatte Südkorea 163 Landsleute zurückgebracht und in der Sondermaschine auch 52 Japaner mitfliegen lassen.Südkoreas Außenministerium wollte den Bericht über das japanische Angebot aber noch nicht bestätigen.Zuvor hatte der japanische Sender NHK berichtet, dass die Regierung den Einsatz von Militärmaschinen erwäge, um Japaner wegen des sich zuspitzenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas zu evakuieren.