Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Lee Jong-seok zum neuen Vorsitzenden des Verfassungsgerichts designiert.Das machte der Stabschef im Präsidialamt, Kim Dae-ki, am Mittwoch bekannt. Er soll auf Yoo Nam-seok folgen, der im kommenden Monat in den Ruhestand tritt.Lee ist seit 2018 Verfassungsrichter. Er war damals von der Freiheitspartei Koreas vorgeschlagen worden, die Vorläuferin der heute regierenden Partei Macht des Volks.Vor dem Wechsel ans Verfassungsgericht war er Vorsitzender Richter am Obergericht Seoul und Chef des Bezirksgerichts Suwon.Er gilt als konservativ und leitete unter anderem das Verfahren wegen der Amtsenthebungsklage gegen Innenminister Lee Sang-min, die von dem Gericht im Juli einstimmig zurückgewiesen worden war.Er absolvierte sein Jurastudium an der Seoul Nationaluniversität. Dort machte auch Staatspräsident Yoon Seok Yeol seinen Abschluss.